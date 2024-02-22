4 قتلى بغارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لحزب الله وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان قرب النبطية جنوبي لبنان، الخميس، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وحسب سكاي نيوز، استهدفت الغارة الإسرائيلية شقة سكنية في بلدة كفر رمان.

وأظهر مقطع فيديو سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الشقة المستهدفة.

وتقع كفر رمان على بعد 12 كيلومترا بخط مستقيم، عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وكان حزب الله أعلن في بيانات متلاحقة، الخميس، استهداف مواقع عدة في شمال اسرائيل، من بينها كفر يوفال "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية".

ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 مقاتلا من حزب الله و50 مدنيا، بينما قتل 12 جنديا و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.