شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يدعو إلى إصلاح النظام المالي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

ديون الدول النامية

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة.وأشار إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وتتطلب إصلاحاً جاداً وعلى رأسها أزمة الفقر.جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري خلال مشاركته اليوم في جلسة بعنوان: "إصلاح الحوكمة العالمية"، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وشدد على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعّالة، داعياً إلى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، من خلال التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة.