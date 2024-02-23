طقس مستقر نسبياً يسطر على لبنان ويستمر حتى مساء الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية دافئة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر نسبياً يستمر حتى مساء الاثنين.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال حيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خلال النهار كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية .

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.