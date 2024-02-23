قتيل و15 إصابة إثر قصف إسرائيلي لسيارة في مخيم جنين

قتل فلسطيني وأصيب 15 آخرون ليل الخميس، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن "سقوط قتيل و15 إصابة، بينها إصابتان بحالة حرجة، جراء قصف لسيارة في مخيم جنين”.

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