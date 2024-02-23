حزب الله يقصف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن تنفيذ هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وأصابتا هدفهما بدقة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‌‏ وردًا على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الجمعة 23-02-‌‏2024 هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وأصابتا هدفهما بدقة. ‏

وقال الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض جسما مشبوها على الحدود الشمالية مع لبنان ودوي صافرات الإنذار في "كريات شمونه"

واعترض الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جسما مشبوها على الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعترض جسما مشبوها على الحدود الشمالية، ولم يعرف بعد ما إذا كان صاروخا أم طائرة مسيرة.

وذكرت الإذاعة أنه على الفور دوت صافرات الإنذار عند الحدود الشمالية مع لبنان، وسط احتمال إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، فضلا عن إعلان الجيش الإسرائيلي لحالة التأهب في منطقة كريات شمونة الواقعة على الحدود اللبنانية.