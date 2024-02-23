وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية زاروا جامعة الروح القدس-الكسليك

استقبل رئيس جامعة الروح القدس-الكسليك الأب طلال هاشم وفدًا ضم 8 سفراء من دول أميركا اللاتينية لدى لبنان، حيث قاموا بجولة في حرم الجامعة، وفي مختبر الروبوتات المتطوّر في كليّة الهندسة. كما قاموا بزيارة المكتبة العامة، حيث اطلعوا على مجموعة أميركا اللاتينية من الكتب باللغات الإسبانية والبرتغالية والعربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية للصحف والكتب والمجلات والمطبوعات القديمة الموجودة في أميركا اللاتينية، التي أصدرها المهاجرون في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي متاحة للباحثين في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية (CECAL) تأسس عام 2010 في جامعة الروح القدس- الكسليك. وهو مركز متعدد التخصّصات ينظّم ندوات ومؤتمرات حول موضوعات أميركا اللاتينية، بهدف تعزيز معرفة الطلاب حول هذه المنطقة التي تعد موطنًا لعدد كبير من المهاجرين اللبنانيين.