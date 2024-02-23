عن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب.. الخارجية الفلسطينية: إعادة احتلال قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن رفضها التام لما اسماه الإعلام العبري بـ "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، حيث تعتبرها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن ذلك يعتبر خطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير، كما أنها مناورة مفضوحة لاعتراض وافشال الجهود الامريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الاسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأشار إلى أنها ترى أن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة امد وجوده واليمين في الحكم.

واختتمت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانها قائلة: "أمام هذا التصور الاستعماري العنصري تطالب الوزارة الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على ارض وطنه ودولته كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية."