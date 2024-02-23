صحيفة: الخلاف الأمريكي الفرنسي يتصاعد بشأن لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة كويتية عن تصاعد التباينات والخلافات بين واشنطن وباريس بشأن عدة مواضيع مرتبطة بلبنان، بما في ذلك الوضع في جنوب لبنان والفراغ الرئاسي وكذلك ما يتعلق بالقطاع النفطي.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر خاصة أن "مساعي فرنسا لم تنجح في تثبيت موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي كانت تنوي عقده في 27 الشهر الجاري، واضطرت باريس إلى تأجيل المؤتمر لموعد يُحدد لاحقا، وهو ما يُعد مؤشرا جديدا على التباين الفرنسي ـ الأمريكي بشأن عدة مواضيع في لبنان، سواء فيما يتعلق بإعادة الهدوء إلى الجنوب، أو بإنهاء الفراغ الرئاسي".

وأشارت المصادر أن واشنطن رفضت ورقة الحل الفرنسية المقترحة على لبنان حول الجنوب، حيث يرغب المبعوث الأمريكي الرئاسي آموس هوكشتين بأن يكون الحل مرتبطاً به حصرا.

وأوضحت أن البعض رأى أن الرؤية الأمريكية التي تضع ملفي الجنوب والرئاسية في سلة واحدة، تلقى معارضة من باريس، التي تعتبر أنه لا بدّ من فصل الملفين عن بعضهما، لا سيما أن الوضع في الجنوب مرتبط بحرب غزة التي يرجح أن تطول، ولا يجوز ربط الاستحقاقات اللبنانية بها.

ولفتت المصادر إلى أن "باريس تحاول من خلال تفعيل عمل اللجنة الخماسية حول الرئاسة والحل السياسي، وكذلك من خلال مبادرتها بشأن جبهة الجنوب، الحيلولة دون تفرّد واشنطن بالحل. لكن الاعتراضات على باريس لا تنبع من واشنطن، ففرنسا التي كانت تقدم نفسها كقوة أوروبية أو غربية قادرة على التواصل مع الجميع، خصوصاً مع "حزب الله" في لبنان وكذلك مع ايران".

وأوضحت المصادر أن هناك بعدا آخر، للتباين الفرنسي الأمريكي، يرتبط بانفتاح ماكرون على الصين وموقفه من ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي معها، وكذلك رفعه شعار الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة، فيما ترى واشنطن أن ألمانيا وإيطاليا أقرب إليها من باريس.

وتابعت المصادر بالقول إنه على وقع التزاحم بين كل هذه الملفات، برز عدم توقيع شركة توتال الفرنسية، التي فازت مع تحالف شركات بعقود التنقيب عن النفط والغاز في البلوكين رقم 8 و10 في البحر مقابل جنوب لبنان، لعقود البدء بالتنفيذ مع انتهاء المهل الخاصة بذلك قبل أيام"، مضيفة أن قرار شركة "توتال" عدم التوقيع أثار تساؤلات حول خلفيات الخطوة، وإذا كانت تعني أنها انسحبت أم ستستمر، وسط معطيات تفيد بأن هناك طموحات لشركات أمريكية لتولي عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير لاحقا.