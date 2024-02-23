العدوان الإسرائيلي على غزة.. 264 شهيداً وجريحاً في 10 مجازر جديدة بالقطاع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، استشهاد وإصابة 264 فلسطينياً في 10 مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة تليغرام، بحلول اليوم 140 من الحرب "ارتكب الاحتلال 10مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيد و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".



وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 29,514 شهيدا و69,616 مصابا.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت بنزوح نحو 1.9 ملايين شخص، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

