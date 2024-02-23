قوى الأمن عممت صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوب يدعى: (م. ن.) مجهول باقي الهوية، للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة. وطلبت المديرية العامة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 8101710-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقًا للقانون.

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