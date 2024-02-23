القناة الـ12 العبرية: إسرائيل تسعى لإتمام صفقة جديدة قبل رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

تستأنف في باريس اليوم الجمعة، المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق نار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى اليوم (الجمعة) في باريس، وبدءا من بعد الظهر يجلس الوفد الإسرائيلي في غرفة مغلقة للتفاوض مع الوسطاء حول إطار لصفقة جديدة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ12 العبرية: "هناك تفاؤل، ولكننا لا نزال في المرحلة الأولية فقط. والمحاولة هي وضع مخطط أساسي بمعايير واضحة لما يتم مناقشته وما لا يتم مناقشته. لا توجد صفقة وشيكة بعد، ولكن الهدف هو إحضار واحدة قبل بدء شهر رمضان".

وحسب القناة العبرية، فإن التفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي في باريس اليوم، أوسع من ذلك الذي حصل عليه وفد إسرائيلي في الماضي، فالقناة أكدت أن هناك مرونة إسرائيلية فيما يتعلق بأيام الهدنة والمساعدات الإنسانية. والمسألة التي لن توافق عليها إسرائيل هي وقف القتال بشكل كامل.

بدأت المفاوضات التي تُجرى في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التوصل لاتفاق بين كلا من إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات، ومحاولة للتوصل إلى صفقة جديدة قبل حلول شهر رمضان.