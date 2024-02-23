المتنافسون في السنغال يرفضون محادثات انتخاب الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - قال معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي تأجلت في السنغال إنهم لن يشاركوا في حوار وطني اقترحه الرئيس ماكي سال.

هذا رأي 16 من أصل 19 مرشحا يرفضون المحادثات.

ووعد سال، يوم الخميس، بالتنحي في نهاية فترة ولايته في 2 أبريل، لكنه فشل في تحديد موعد لانتخاب خليفته.

وطالبت المجموعة بإجراء الاقتراع قبل ذلك التاريخ.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المرشح الرئاسي أليو مامادو ديا قوله "نحن ندعو إلى التعبئة"، مضيفا أن المجموعة تعمل على خطة عمل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار الرئيس أزمة دستورية عندما أرجأ الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد.

قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إن فترة ولايته الرئاسية تنتهي في 2 ابريل المقبل، وإنه سيغادر السلطة في هذا الموعد، دون تحديد أجل لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وأوضح ماكي سال، في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام المحلية السنغالية، أنه دعا لحوار وطني يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتحديد، موعد إجراء الاستحقاقات الرئاسية.



وأبرز الرئيس السنغالي، أن مختلف المترشحين للانتخابات قبلوا المشاركة في الحوار، مردفا أنه إذا لم يحصل توافق بشأن موعد الاقتراع، فإنه سيعطي "المجلس الدستوري حقه في اتخاذ القرار".



وبخصوص الإفراج عن المعارضين عثمان سونكو وديوماي فاي، قال إن الأمر يعود إلى محاميهم وإلى النظام القضائي، وإنه مقتنع شخصيا بأن "المصالحة ضرورية لصالح تقدم البلد".

وانتقد الرئيس السنغالي ما قال إنها حملة "تقوم بها وسائل إعلام دولية" ضده شخصيا، داعيا إلى ضرورة توخي "المهنية والموضوعية".



وبخصوص ما بعد خروجه من السلطة، أوضح ماكي سال أنه سينشغل بهيئته التي سبق أن أعلن عنها، والخاصة بالسلام والحوار والتنمية، مضيفا أنه يفضل العيش في المغرب، وتحديدا بمدينة مراكش.

