مؤشرات أولية بفوز قائمة مهندسون من أجل نقابة مستقلة بالسويس



محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:



أظهرت المؤشرات الأولية بانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالسويس فوز قائمة مهندسون من أجل نقابة مهنية مستقلة بمقاعد التجديد النصفي.

وبلغ عدد الحضور في لجنة انتخابات السويس 1708 عضوا، و80 عضو من لجنة نقابة الغردقة والتي أجريت مع انتخابات نقابة السويس.

وتنافس 19 مرشحا على 7 مقاعد تمثل نصف المجلس، وضمت قائمة نقابة مهنية مستقلة كلا من المهندسين سامر طنطاوى وعبد العزيز عاطف على مقعدي شعبة الكهرباء، ومحمد جابر بديوي بمقعد شعبة عمارة، وكريمة فتحي بمقعد شعبة بترول وتعدين، وأحمد نصر بمقعد شعبة الكيمياء، والمهندسين محمد سيف ومحمد علي عبدالسلام بمقعدي شعبة ميكانيكا.