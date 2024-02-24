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سعر الريال القطري في البنوك صباح اليوم السبت

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ياسر رشاد - القاهرة - حرصًا من بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الريال القطري في البنوك مقابل الجنيه المصري في  الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.


وترصد"بوابة الخليج 365"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم:
سجل  سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وصل سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.
بلغ الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وصل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
كما سجل الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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