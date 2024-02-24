بايدن يستضيف ميلوني في واشنطن في الأول من آذار المقبل

أعلنت المتحدّثة باسم ​البيت الأبيض​ كارين جان بيار، أنّ الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ سيستضيف رئيسة الوزراء الإيطاليّة ​جورجيا ميلوني​، في البيت الأبيض في الأوّل من آذار المقبل، وأنّ الاجتماع "سيعيد التّأكيد على العلاقة القويّة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيطاليا​".

وأشارت في بيان، إلى أنّهما "سيناقشان المقاربات المشتركة لمواجهة التحدّيات العالميّة، بما في ذلك التزامهما مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي"، وكذلك تقديم المساعدات اللّازمة للفلسطينيّين في ​غزة​، موضحةً أنّ جدول الأعمال يتضمّن أيضًا "التطوّرات في شمال إفريقيا، والتّنسيق الوثيق عبر الأطلسي في ما يتعلّق ب​الصين​".

وكان بايدن قد استضاف ميلوني في تمّوز الماضي، وكان اللّقاء إيجابيًّا.