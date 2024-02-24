بايدن يستضيف ميلوني في واشنطن في الأول من آذار المقبل

أعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني، في البيت الأبيض في الأوّل من آذار المقبل، وأنّ الاجتماع "سيعيد التّأكيد على العلاقة القويّة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا".
وأشارت في بيان، إلى أنّهما "سيناقشان المقاربات المشتركة لمواجهة التحدّيات العالميّة، بما في ذلك التزامهما مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي"، وكذلك تقديم المساعدات اللّازمة للفلسطينيّين في غزة، موضحةً أنّ جدول الأعمال يتضمّن أيضًا "التطوّرات في شمال إفريقيا، والتّنسيق الوثيق عبر الأطلسي في ما يتعلّق بالصين".
وكان بايدن قد استضاف ميلوني في تمّوز الماضي، وكان اللّقاء إيجابيًّا.
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