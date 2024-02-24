انتشال جثة رجل بترعة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة رجل بترعة أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة بشارع 6 أكتوبر.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور القسم.

انتشلت قوات الحماية المدنية جثة رجل في أواخر الثلاثينات مجهول الهوية وتم نقله إلى ثلاجة الموتى.

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