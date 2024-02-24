أعلنت شركة بوتك للصيانة والتشغيل (BUS)، أن التأخير في إصلاح العطل الذي طرأ على الكابلات المطمورة والتي تغذي مناطق المطيلب، بيت الشعار، وديك المحدي- دير طاميش، يعود لعدم إستحصالها حتى الساعة على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وقالت الشركة في بيان: "نشكر تفهمكم لهذا التأخير القسري الخارج عن إرادتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "بوتك" للصيانة: التأخر بإصلاح أعطال كابلات المطيلب وبيت الشعار وديك المحدي سببه عدم الحصول على موافقات مطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.