تكتل "نواب التغيير" طالب بفتح ملف طريق ضهر البيدر وتلزيمات الأشغال العامة

عقد تكتل نواب التغيير مؤتمرًا صحفيًا على طريق ضهر البدر للإضاءة وإظهار التقصير في المعالجة، طالبوا فيه بفتح ملف طريق ضهر البيدر وتلزيمات الأشغال العامة، وما يتعرض له المواطنون من مخاطر على الطريق وما قد يسببه انهيار الطريق من قطع الشريان الرئيسي الذي يربط بيروت بسائر المناطق اللبنانية.

بدوره، رأى النائب ياسين ياسين أنّه يوجد "هروب من المسؤولية ورمي للتهم بين مجلس الإنماء والأعمار ووزارة الأشغال العامة، ومنذ بداية الندوة البرلمانية وجهنا الاسئلة لمجلس الإنماء والأعمار، نحن نقف اليوم على هذا المرفق الأساسي الذي يربط لبنان بالدول العربية والبقاع بيروت، وهو شريان حيوي المطار والمرفأ، والمطلوب من المسؤولين الوقوف عند مسوولياتهم".

وأضاف "اطلعنا على الموازنة، ولم نر فيها أي بند صلاحي على كل المستويات، المطلوب اليوم فتح هذا الملف لنعرف اين ذهبت الأموال والهبات والقروض، وعلى أي أساس كانت الأولويات، وهل كانت للحاجة ام للاسطوانة الزبائنية المشروخة للوصول إلى جواب لتحقيق امال الناس وسلامتهم في سبيل المصلحة العامة".

من جانبه، أكّد النائب فراس حمدان، أنّ "الطريق يشكل تهديد وخطر على السلامة العامة وعلى مرور السيارات والشاحنات، والمطلوب اليوم تحرك سريع من قبل الحكومة المعنيين، وليس لدينا خيار سوى المعالجة السريعة، وهناك الكثير من الفضائح، والمطلوب سرعة في التحرك على هذا الشريان الحيوي لدرء المخاطر وهذا من إحدى واجباتنا على الصعيدين التشريعي والقضائي".

بدورها، شددت النائبة بولا يعقوبيان على أنّ "الهدر تجاوز الـ300 مليار دولار، والسؤال اليوم أين هي البنية التحتية في بلد صرف فيه 300 مليار دولار، وأين ديوان المحاسبة، لا يقول لنا أحد انه لا يوجد أموال، هناك أموال سرقت وصرفت وهدرت، وحتى اليوم لا نعرف اين هدرت وصرفت هذه الأموال، فيما الأساسيات التي تتعلق مصالح الناس متروكة وبدل الذهاب إلى مشاريع الهدر بهذا الشكل، من المعيب ان تبقى هذه الطرقات كما كانت في السبعينيات".

هذا، ولفت النائب ملحم خلف، إلى "أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، لأننا ومن خلال انتخاب رئيس يمكننا أن نصل إلى حكومة قادرة، ومن دون حكومة قادرة لن تحل مشاكل لبنان، مع هكذا أشخاص ونهج تدميري اقصائي لا يتحرك به احد وماذا ننتظر".

وذكرت النائبة نجاة عون، "أننا سنصل إلى وقت تنهار فيه معضم الطرقات وعلينا أن نضيء على هذه المسائل والمواضيع من تعمير للمرفأ إلى ابني تتهدم إلى طريق طرابلس الدولية واليوم طريق البقاع الدولية على هذا الطريق حيطان تتداعى وقد تحول الطريق إلى مركز موت للناس اذا لم تتحرك الحكومة وتتصرف بالسرعة الممكنة".