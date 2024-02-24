لهذا السبب.. سياسي ومفكر أردني يقترح إلغاء الحج والعمرة هذا العام

ياسر رشاد - القاهرة - اقترح الأمين العام الأردني السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب الوسط الإسلامي رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 لإرسالها لغزة دعما للإغاثة وإعادة الإعمار.

وحسب روسيا اليوم، قال الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" رحيل الغرايبة: "أود أن أضع اقتراحا لمشروع فتوى فقهية إسلامية عالمية بين أيدي العلماء والفقهاء المسلمين في جميع أقطار العالم العربي والإسلامي وفي كل دول العالم والتي تتمثل بما يلي: أن يتم رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 م/1445هج...لإرسالها لدعم الأشقاء في غزة للاغاثة وإعادة الإعمار".

وتابع: "أعتقد أن ذلك يمثل واجب الوقت الذي يفرضه النظر في الواقع بطريقة شرعية صحيحة، وكذلك من باب الموازنة بين القيام بواجب إنقاذ الأنفس وبين القيام بالواجبات الاخرى على أهميتها، وأرى والله أعلم أن واجب إنقاذ الأنفس هو الأرجح وله الأولوية في هذه المرحلة التاريخيه المؤقتة على وجه الحصر والتحديد".