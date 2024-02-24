الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل قائد سرية في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء جفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة. وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي داخل غزة، متسببة بخسائر فادحة في آلياته وجنوده، مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وسط تحذيرات من كارثة إنسانية، دون تمكن تل أبيب من استعادة الأسرى في القطاع أو هزيمة حركة "حماس".

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