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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في المحافظة، لتنضم الى المحافظات التي قررت تعطيل الدوام بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن "محافظة الديوانية يعطل الدوام ليومي الأحد والاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والامنية".

 

وقررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي بعد يوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية.

 

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع).


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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