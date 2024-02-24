انت الان تتابع خبر النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان، إنه "نظرا لاستمرار هطول الامطار في محافظة النجف الاشرف والتي من المتوقع استمرار هطولها ليوم غد ولتعذر وصول الموظفين وطلبتنا الاعزاء الى اماكن دوامهم وحفاظا على سلامة الجميع .. فقد قرر مجلس محافظة النجف الاشرف وعلى لسان رئيسه حسين العيساوي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ٢٠٢٤/٢/٢٥ وباستثناء الدوائر الامنية والخدمية".



وكان مجلس محافظة النجف قرر، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساته يوم الاثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع).