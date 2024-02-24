الرئيس العراقي يدعو إلى وقف الجرائم ضد الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أمس المجتمع الدولي إلى إنهاء المعاناة ووقف الجرائم البشعة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وقال في كلمة خلال افتتاح مؤتمر حوار بغداد السادس الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت عنوان «التواصل الإقليمي - محورية العراق»، «لا استقرار في هذه المنطقة دون الانتهاء تماما من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في دولته وعلى ترابه الوطني، والمجتمع الدولي يدرك الآن ذلك أكثر من أي وقت مضى، وهو يتابع معاناة الفلسطينيين والجرائم التي ترتكب ضدهم».

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