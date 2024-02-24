انت الان تتابع خبر أول تعليق لنادي القاسم بعد عقوبات لجنة الانضباط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رد نادي القاسم الرياضي، مساء السبت، على عقوبات لجنة الانضباط في دوري نجوم العراق، مؤكداً انه سيسلك الطرق القانونية.

وقال رئيس النادي احسين الكعبي في بيان، إن "إدارة النادي ستسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق ممثل بابل في دوري نجوم العراق".

واوضح الكعبي أن "إدارة النادي ستقوم باستئناف قرارات لجنة الانضباط التي صدرت بخصوص مباراة القوة الجوية، ورفع شكوى بخصوص الأخطاء التحكيمية التي حصلت في مباراتي نوروز والقوة الجوية".

واختتم رئيس النادي حديثه بالقول إن "الإدارة ستتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي تحفظ حق نادي القاسم ولن تسمح بأي مساس وتلاعب بمصير النادي".

وأصدرت لجنة الانضباط في دوري نجوم العراق، اليوم السبت، جملة عقوبات على نادي القاسم بعد انسحابه من مباراته امام فريق القوة الجوية في الدوري العراقي.

وتضمنت العقوبات، اعتبار نادي القاسم الرياضي خاسرا بنتيجة 3-0، وفرض غرامة مالية تبلغ 75 مليون دينار، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي.