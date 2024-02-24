شكرا لقرائتكم خبر عن "مهما استغرق الأمر".. زعماء مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد زعماء مجموعة السبع اليوم السبت، بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا مهما استغرق الأمر، وقالوا إنهم سيبحثون عن سبل لحمل موسكو على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وعقد زعماء مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف ودمار مساحات واسعة من الأراضي وألحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

وقال زعماء المجموعة في بيان "مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر".