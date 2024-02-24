شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: سكان غزة يكافحون من أجل البقاء أحياء تحت القصف الوحشي والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - طالبت باكستان بضرورة معاقبة إسرائيل لانتهاكاتها غير القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة سياساتها وممارستها ضد الفلسطينيين بأنها ترتقي إلى مستوى التمييز العنصري الممنهج.وقال وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان أسلم في كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المحاكمات في محكمة العدل الدولية تجري بينما يكافح جميع سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة تحت القصف الإسرائيلي الوحشي، وأيضًا معاناتهم من الظلم اليومي منذ أكثر من نصف قرن.وأضاف أنه يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لأبناء الشعب الفلسطيني، واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وعليه يجب أن تكون هناك عقوبات على تل أبيب.