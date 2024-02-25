وزير خارجية تركيا: أردوغان يعتزم زيارة فنزويلا هذا العام

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة فنزويلا هذا العام، وفق ما أعلن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان في كراكاس، من دون أن يحدد موعد الزيارة.
وكان قد زار أردوغان فنزويلا في كانون الأول 2018 لدعم نظيره نيكولاس مادورو بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بإعادة انتخابه في العام المذكور بسبب اتهامات بالتزوير.
وقال فيدان خلال اجتماعه مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل: "هذا العام سيزور رئيسنا فنزويلا".
وأضاف وزير الخارجية التركي الذي استقبله مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي، أن "فنزويلا تؤدي دورا مهما للغاية في مشاريع تركيا في هذه المنطقة" و"لدينا العديد من الملفات التي يمكن التعاون فيها".
وتحدث الوزيران عن "تقدم" في التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والمناجم والسياحة.
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