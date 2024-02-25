الصومال.. 30 قتيلاً من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل 30 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين بمحافظة «شبيلي السفلى».

وبدأت العملية العسكرية المخططة في منطقة «جيلب مركا» في محافظة «شبيلي السفلى» واستهدفت تجمعاً لعناصر حركة الشباب بعد تلقي الجيش معلومات حول هذا التجمع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».

بدوره، قال مسؤول عسكري في الحكومة الفيدرالية في تصريح للإعلام الحكومي إن الجيش الصومالي المدعوم من قبل الشركاء الدوليين مع الصومال نفذوا هجوماً على معسكر لحركة الشباب في بلدة جلب مركا على بعد 45 كليومتر جنوب العاصمة مقديشو.

وأضاف المسؤول العسكري الذي لم يكشف اسمه أن العملية أدت إلى مقتل نحو 30 عنصراً من مسلحي حركة الشباب. وذكر ان الهجوم جاء نتيجة تعاون استخباراتي بين الصومال والشركاء الدوليين وتمكن الجيش الصومالي من مصادرة معدات عسكرية تابعة لحركة الشباب بعد الهجوم.

من جانب آخر أشارت الوكالة إلى مقتل قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية جرت أمس الأول، في محافظة «مدغ» نفذها الجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة «فارح-آدم» التابعة لمدينة «حررطيري». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.