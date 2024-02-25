وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان احتفالية ليلة النصف من شعبان بشرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفالية مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بليلة النصف من شعبان، والتي أُقيمت بمسجد الصحابة في مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد سعير، سكرتير مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ السيد يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رحب وكيل وزارة الأوقاف بالحضور في هذه الاحتفالية، مؤكدًا على أهمية هذه اللحظات التي تجمع المجتمع الإسلامي في رحاب مسجد الصحابة، والذي يُعتبر أيقونة تاريخية إسلامية في مدينة شرم الشيخ.

تحدث الشيخ محمد الشاذلي، إمام مسجد المصطفى، عن فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها ليلة تجلب الرحمة والمغفرة من الله، وهي ليلة استجابة الدعاء وجبر الخواطر. كما أشار إلى أنها ليلة المغفرة والبراءة من الذنوب، استنادًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر لجميع عباده في هذه الليلة، ما لم يكن المسلم مشركًا أو متجاوزًا بحق مسلم آخر.

وأكد الشيخ أن هذه الليلة تحمل العديد من الفضائل والثواب، وهو ما يجعلها ليلة خاصة ومباركة في الإسلام، ولا يمكن تقدير قيمتها بالكلمات.