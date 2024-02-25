هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا شرقي ميناء جيبوتي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقي بلاغ عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا شرقي ميناء جيبوتي. ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، في البحرين الأحمر والعربي، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.

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