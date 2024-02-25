ترند اليوم| أسعار الذهب والحديد والدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الذهب

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، وذلك بعد انخفاض الجرام بنحو 285 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن يواصل سعر الذهب تراجعه خلال الأيام المقبلة مع استمرار تداعيات هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية عليه خاصة في حالة دخول المبالغ المعلن عنها ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالفعل إلى الأسواق، بحسب ما هو متفق عليه.

توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر مع تنفيذ صفقة "رأس الحكمة"

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر هبوطا حادا جديدا بمنتصف التعاملات وانخفض الجرام 200 جنيه مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، واقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

"رأس الحكمة" تفجر الفقاعة.. سعر الذهب يخسر 450 جنيها منذ إعلان الصفقة

الحديد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

الدواجن

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، ليسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم نحو 114.12 جنيه بزيادة نحو 3.53 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والخيار، والجمبري، بينما تراجعت أسعار السمك البلطي، والبطاطس، والليمون، اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وشهد سعر الذهب هبوطا حادا منذ مساء أمس في الأسواق بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بسبب تداعيات إعلان تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار.

خريطة الأسعار: انهيار الذهب وانخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم والدواجن