خبير اقتصادي: صفقة "رأس الحكمة" ستعزز الثقة في الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع "رأس الحكمة" تمثل قبلة الحياة للاقتصاد المصري، والذي عانى من نوع من الركود بسبب نقص السيولة الدولارية.

أضاف نافع خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، أن الاقتصاد المصري كان في حاجة ماسة إلى دفعة قوية للتغلب على التحديات الراهنة، مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين، وهي حالة لا يمكن أن تستمر.

أفاد الخبير الاقتصادي، بأن هذه الصفقة ستعزز الثقة في الاقتصاد، وستساهم في تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن الصفقة لها القدرة على تحريك الاقتصاد بشكل كبير، وتعيد الزخم للأسواق المصرية، مع الأمل في استرجاع نسبة كبيرة من التحويلات الخارجية التي تراجعت بنسبة 30%.

أشار إلى أن الصفقة تعد تدفقًا نقديًا كبيرًا وتمثل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا مرغوبًا، والذي سيتم تنفيذه على أرض غير مستغلة بالكامل، مما يخلق فرص عمل جديدة ويضخ سيولة دولارية كبيرة في الاقتصاد المصري على المدى القصير.