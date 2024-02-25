سكرتير عام الناتو: هناك حاجة لدعم عسكري متواصل لأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) “ينس ستولتنبرج” اليوم السبت على أن هناك حاجة إلى دعم عسكري متواصل لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج خلال كلمة له في ذكرى مرور عامين على الحرب في أوكرانيا إن كييف تحتفظ بحريتها واستقلالها، وهذا أصبح ممكنا بفضل الشجاعة التي تظهرها وأيضا من خلال الدعم العسكري والاقتصادي الذي يقدمه حلفاء الناتو.

وأضاف ستولتنبرج أنه خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، أعلن حلفاء الناتو عن حزم جديدة من المساعدات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة دفاع جوي وقوارب قتالية بالإضافة إلى معدات وقطع غيار للطائرات من طراز “إف – 16” وطائرات مسيرة ومعدات لإزالة الألغام.. مشيرا إلى أن المزيد من الدعم في الطريق.