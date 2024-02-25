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ميناء رفح البري يستقبل 40 مصابًا فلسطينيًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 40 مصابًا و33 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

 

 

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم إدخال 60 شاحنة مساعدات إنسانية، و4 شاحنات وقود، عبر ميناء رفح إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم السماح بدخول 95 شخصًا من حملة الجوازات المصرية، و42 من حملة الجوازات الأجنبية، وعبور 250 من أصحاب الإقامات في الخارج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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