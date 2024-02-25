ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أ ف ب

هزم دونالد ترامب، السبت، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأمريكيّة.

ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحاً أكثر اعتدالاً في الحزب الجمهوري، خصوصاً أنّ الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.