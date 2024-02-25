سقوط 10 قتلى في تصادم شاحنتين في المكسيك

قتل 10 أشخاص على الأقل في تصادم شاحنتين في ولاية سان لويس بوتوسي شمال وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
واكد مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحادث الذي وقع في الصباح الباكر في بلدة ريوفيردي أودى بحياة خمس نساء وأربعة قصّر ورجل، مضيفا أن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.
وذكر البيان أنه يجري التحقيق في سبب الحادث.
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