انت الان تتابع خبر خارطة تفصيلية بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
محمد القاسم من نفق النداء الى معارض النهضة سريع القناة عند جسر الحبيبية من الجانبين ازدحام
شارع القدس من كهرباء البلديات لغاية ساحة الحمزة
سريع القناة من حديقة الجمهورية الى شارع موسى بن نصير وشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانة
جسر وساحة الطابقين لغاية نفق عمار بن ياسر
جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع المطار لغاية ام الطبول متصل بازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات
البياع من الحي الصناعي لغاية تقاطع الدرويش
شارع الأردن وساحة النسور مزدحمة من جميع الاتجاهات
شارع المنصور والرواد ازدحام
شارع دمشق من الزوراء الى نفق العلاوي
محمد القاسم من نفق النداء الى معارض النهضة
جسر البنوك مزدحم
جسر الطالبية ومجسر المستنصرية ازدحام متصل
شارع صفي الدين الحلي
سريع القناة عند مدخل الطالبية من الجانبين ازدحام
شارع القدس من كهرباء البلديات لغاية ساحة الحمزة
سريع القناة من حديقة الجمهورية الى شارع موسى بن نصير وشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانة
جسر وساحة الطابقين لغاية نفق عمار بن ياسر
جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع المطار لغاية ام الطبول متصل بازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات
البياع من الحي الصناعي لغاية تقاطع الدرويش
شارع الأردن وساحة النسور مزدحمة من جميع الاتجاهات
شارع المنصور والرواد ازدحام
شارع دمشق من الزوراء الى نفق العلاوي