10 قتلى في حادث مروري بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم السبت في تصادم شاحنتين في ولاية سان لويس بوتوسي شمال وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان، إن الحادث الذي وقع في الصباح الباكر في بلدة ريوفيردي أودى بحياة خمس نساء وأربعة قصّر ورجل، مضيفاً أن عدداً غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

وذكر البيان أنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

ارتفعت حوادث الطرقات في المكسيك بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من 301,678 في عام 2020 إلى 377,231 في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

في أواخر يناير، قضى 19 شخصاً وأصيب 22 آخرون في حادث طريق في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد.