عاجل.. زلزال جديد بقوة 5.9 درجة يضرب الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت قناة القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلا بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة قد وقع فجر اليوم الأحد في منطقة شينجيانج في الصين.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة، ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية.

وحسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، قال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

يُذكر أن المنطقة ذاتها شهدت زلزالا عنيفا عام 2008، وأشارت وزارة الطوارئ في قرغيزستان حينها إلى أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا كما دمر قرية بأكملها في الجبال النائية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.