في اليمن.. قصف أميركي - بريطاني يشمل 18 ضربة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام حوثية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، بأن قصفا أميركيا - بريطانيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن، فإن القصف الأميركي- البريطاني استهدف صنعاء بـ5 غارات، أحدثت انفجارات ضخمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن القصف الأميركي- البريطاني استهدف معسكرات النهدين والصيانة وخشم البكرة، بالإضافة إلى فج عطان ومحيط التلفزيون.

كذلك طال القصف الأميركي- البريطاني محافظتي الحديدة وعمران.

ووفق مراسلنا فقد استهدفت الغارات أيضا عددا من الأهداف في مديريتي حيفان ومقبنة بتعز.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ضربات أميركية وبريطانية، استهدفت عشرات الأهداف للحوثيين في اليمن مساء السبت في وقت متأخر.

وأضافت الصحيفة أن الضربات الأميركية- البريطانية لمواقع الحوثيين في اليمن اليوم هي الأقوى منذ أسابيع.

وأعلن "البنتاغون" تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

وأفاد "البنتاغون" بأن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات.