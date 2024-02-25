جيمي جبور: "التيار" يدعم كل حراك يؤدي في نهايته إلى انتخاب رئيس

أكد النائب في تكتل "لبنان القوي" جيمي جبور، أن "التيار الوطني الحر يدعم كل حراك يؤدي في نهايته إلى انتخاب رئيس جمهورية، ومن هذا المنطلق تأتي الإيجابية في التفاعل مع رسائل رئيس مجلس النواب نبيه بري، والترحيب بمبادرة كتلة الاعتدال الوطني طالما أنها تفاعلات تحرّك ركود المسار الرئاسي".

ولفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "بين بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أكثر من صلة وصل، وكلها تعمل على نقل أجواء إيجابية عن بري قابلناها كتيار وطني حر بالترحيب بالدعوة الى التحاور وبالانفتاح على كل بحث ذي صلة بالملف الرئاسي".

وأشار جبور إلى أن "مبادرة الاعتدال لا نرى أنها تتعارض مع الحراك الخماسي، ومن الممكن أن تتناغم مع حركة السفراء"، قائلا: "نحن نؤمن بلبنانية الملف الرئاسي وتفوق العامل الداخلي، والاستفادة من الأجواء الخارجية طالما هي إيجابية، وتصب في مصلحة لبنان؛ لذلك نحن إيجابيون في التعامل مع هكذا مبادرة".