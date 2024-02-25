انت الان تتابع خبر موجة الأمطار "الغزيرة" تروي عطش الاهوار.. هل تحتاج المزيد من المياه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير منظمة طبيعة العراق جاسم الأسدي، إنَّ موجة الأمطار الأخيرة التي شهدها العراق مؤخراً أسهمت في زيادة مناسيب الأنهر وبالتالي ارتفاع منسوب الأهوار بشكل نسبي في الأهوار الوسطى، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح الأسدي أنَّ منسوب المياه وصل إلى 86 سم عن مستوى سطح البحر، عاداً هذا المستوى بأنه دون الطموح فما زالت الأهوار تحتاج إلى المزيد من المياه بعد عدة مواسم من الجفاف وانخفاض الإيرادات المائية من الأنهر المغذية لها.

وأشار إلى أنَّ الأهوار تحصل على المياه عن طريق ناظم البتيرة عبر قناة الخمس بنسبة تصل إلى 40 سم في الثانية، إضافة إلى 80 سم تتدفق عبر نهر الكحلاء إلى هور الحويزة، وهذه المياه ستساعد على ارتفاع مناسيب المياه في الأهوار، فضلاً عن ارتفاع منسوب الفرات الواصل إلى الأهوار والذي بلغ 98 سم بعد أن كان 65 سم قبل ما يقارب الأسبوع، وهي نسبة معقولة لا سيما إذا علمنا أنَّ هذه النسبة انخفضت في الصيف الماضي إلى 28 سم.

بينما شدد الأسدي على أنَّ هذه المياه غير كافية لإنعاش الأهوار واستقرارها مائياً، أبدى تفاؤلاً بزيادتها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد موجة أخرى من الأمطار والسيول، ومع انتظار موسم ذوبان الثلوج فإنَّ تحسناً كبيراً سيطرأ على واقع المياه والأهوار ينعكس بشكل إيجابي على الحياة وعلى طبيعة الأهوار.

