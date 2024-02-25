شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة شينجيانغ بالصين والان نبدء بالتفاصيل

زلازل متكررة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين.وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني، بأنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترًاا.ولم ترد تقارير عن إصابات أو تسجيل خسائر في الممتلكات جراء الزلزال.قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أمس السبت، إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية.وفي نهاية الشهر الماضي ضرب زلزال بلغت قوتة 6 درجات المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية أيضًا دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.