شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تدمر عددًا من المنازل في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

حرائق مستمرة

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأسترالية اليوم الأحد، إن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا، دمرت عددًا من المنازل.ونبهت بأن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين: "هذه أنباء مقلقة للغاية لتلك العائلات"، مضيفة أنه تم التأكد من تدمير 6 منازل.وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات، وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترًا غربي ملبورن عاصمة الولاية.وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.وقالت رئيسة وزراء الولاية إن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة من الأربعاء إلى الخميس".وأضافت "ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، وأشارت إلى أن سلطات الطوارئ ستجتمع اليوم للتخطيط للأسبوع المقبل.ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.