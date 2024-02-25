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واشنطن تعلن عن "تفاهم" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن "الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة لقطر ومصر مع حماس".

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بالهجوم على رفح، أكد مستشار الأمن القومي أن "الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح".


وقال سوليفان "نرى أنه ينبغي عدم المضي قدما في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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