انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن عن "تفاهم" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن "الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة لقطر ومصر مع حماس".

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بالهجوم على رفح، أكد مستشار الأمن القومي أن "الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح".



وقال سوليفان "نرى أنه ينبغي عدم المضي قدما في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين".