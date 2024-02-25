شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الأونروا شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إلى الأونروا كوكالة عاملة، ووصفها بـ"شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين" على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

جاء ذلك في رسالة بعثها أمس إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أعرب خلالها عن استيائه تجاه استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالأونروا، وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا فيما تعمل على معالجة "أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها".

وتأتي رسالة فرانسيس رداً على خطاب كان قد تلقاه من المفوض العام للأونروا أكد فيه أن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات الكيان الإسرائيلي المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.