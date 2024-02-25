البرلمان العربي يدعو لاجتماع لنصرة الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

دعا البرلمان العربي لاجتماع ثلاثي بين لجان فلسطين بالبرلمان والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الاحتلال في قطاع غزة

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمام الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، في باكو بجمهورية أذربيجان، والتي تم تخصيص موضوعها الرئيس حول “تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا”.

وأكد العسومي، أن أهداف التنمية المستدامة لن تتأتى بجهود الحكومات الوطنية وحدها، وإنما تزداد الحاجة الملحة لدور البرلمانات، من أجل تحديث البنى التشريعية القائمة، وتطويرها باستمرار، لكي تتماشى مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، التي تعد المدخل الصحيح لمعالجة الكثير من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء في الوقت الحالي.