وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون يتحملون عواقب هجماتهم

نفذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية ضد 18 هدفا للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية بأن الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت 8 مواقع في اليمن من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان اليوم إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".