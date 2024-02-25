بوريل: نحن بالفعل في خضم كارثة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم حماس ونحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة".

واوضح بوريل في تصريحات نشرتها صحيفة "إلباس" الإسبانية، "نحن بالفعل في خضم كارثة، واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية، فإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح، وهذا مخالف للقانون الدولي".

وأشار إلى أن غزة تدمرت، وأن استخدام القوة كان غير متناسب، موضحاً أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن قطاع غزة غير مقبولة، وتزرع بذور الكراهية في أجيال.

وذكر بوريل أنه "ليس سراً أن الإسرائيليين لعبوا دوراً في تقسيم الفلسطينيين"، وأن الموقف الأميركي يؤثر في موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بين الناخبين الديمقراطيين الشباب.