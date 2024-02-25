مقتل 4 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

ذكرت الشرطة الهندية أن أربعة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية في منطقة "كوشامبي" بولاية "أوتار براديش".
وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع في قرية "ماهيفا" بمنطقة مركز شرطة "كوخراج" وسمع دويه على بعد عدة كيلومترات، من المصنع، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأحد.
وبعد وقت قصير من تلقي المعلومات بشأن الانفجار، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.
وقال مفتش الشرطة، بريجيش كومار سريفاستافا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار، الذي لم يتم التأكد من سببه بعد.
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